¡Hinchas, tomen nota! ¿Cuándo vuelve a jugar La Verde? Conozca la fecha y el horario

¿Cuándo vuelve a jugar la selección boliviana? Es la pregunta que se hacen todos los hinchas de La Verde tras los partidos contra Jordania y Rusia este mes de octubre. Lo cierto es que Bolivia tendrá dos nuevos amistosos en noviembre, nuevamente fuera del país, como preparación para el repechaje mundialista que se jugará el próximo año en México.

La Verde, dirigida por Óscar Villegas, se enfrentará a selecciones de Asia ya clasificadas al Mundial, que atraviesan un gran momento futbolístico y han mostrado un destacado rendimiento frente a potencias mundiales.

Se trata de los combinados de Corea del Sur, ubicada en el puesto 23 del ranking FIFA, y Japón, en el puesto 19. El partido ante Corea del Sur se jugará el 14 de noviembre en horario a confirmar, en territorio coreano. Mientras que el 18 de noviembre, Bolivia se trasladará a Japón para enfrentar a la selección nipona a las 06:15 de la mañana en el Estadio Nacional de Tokio.

Todos estos encuentros son de gran relevancia para que el combinado boliviano gane rodaje internacional y llegue con preparación al repechaje mundialista, que otorgará dos boletos de clasificación al Mundial.

Bolivia viene de ganar 1-0 a Jordania y de caer 0-3 ante Rusia en Moscú.

