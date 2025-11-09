La Verde: Diego Arroyo apunta a ser titular en los amistosos contra Corea y Japón

La Selección boliviana inició su viaje hacia Seúl, Corea del Sur, para disputar sus amistosos internacionales frente a la selección local y posteriormente contra Japón, con Diego Arroyo como una de las novedades en la nómina de viajeros. El jugador del Shakhtar Donetsk llegó desde Ucrania a Bolivia para tramitar la visa necesaria, un requisito indispensable para ingresar a Corea del Sur.

“Tuve un permiso especial para venir a Bolivia, ya que no hay embajada en Ucrania”, comentó Arroyo desde Santa Cruz antes de abordar el avión, que realizará escalas en Sao Paulo y Doha antes de llegar a la capital coreana.

El delantero, titular en los amistosos de octubre frente a Jordania, señaló que trabajará para mantener un lugar en el once inicial y ayudar al equipo a alcanzar el objetivo de clasificar al Mundial. Arroyo destacó la dificultad de los rivales que enfrentarán: Corea del Sur el viernes 14 de noviembre y Japón el martes 18, ambos encuentros a disputarse por la mañana hora boliviana.

