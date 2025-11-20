¿Logrará Bolivia ganar el repechaje para llegar al Mundial? Lo que dice la IA

La selección boliviana de fútbol ya conoce su primer rival en el repechaje rumbo al Mundial 2026: Surinam. El partido definitorio se jugará en México y será contra Irak, en un solo encuentro, en el que Bolivia buscará aprovechar su motivación y las oportunidades que presente su rival, de acuerdo a lo anticipado por la Inteligencia Artificial,

LA IA SOBRE EL PRIMER PARTIDO:

Según la Inteligencia Artificial (IA) históricamente, Bolivia ha tenido participaciones limitadas en Copas del Mundo, habiendo llegado a la cita en tres ocasiones la última por méritos propios (1930, 1950 y 1994). Sin embargo, la victoria ante Brasil en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas demostró que La Verde puede sorprender en instancias decisivas.

Surinam, por su parte, cuenta con jugadores destacados en ligas europeas y un entrenador con estilo ofensivo, aunque expertos señalan que su defensa puede ser vulnerable ante un equipo agresivo y bien organizado como Bolivia.

LA IA SOBRE EL SEGUNDO PARTIDO:

De superar a Surinam, Bolivia se enfrentaría en la final del repechaje a Irak, un equipo sólido de Asia con ranking FIFA superior a La Verde, experiencia en eliminatorias y un técnico con historial competitivo. Este encuentro definirá el cupo al Mundial 2026, en un partido único de alta tensión.

Los hinchas de la selección boliviana mantienen la esperanza de volver a un Mundial después de tres décadas. La Verde dependerá de su rendimiento, concentración y preparación para superar ambos desafíos.

Lo que dijo la IA:

Según el análisis de antecedentes y rendimiento reciente, Bolivia tiene mayores probabilidades de vencer a Surinam en la primera fase del repechaje.

En caso de avanzar, el partido frente a Irak se perfila más complicado, con Irak como favorito moderado, haciendo que la clasificación al Mundial sea poco probable pero no imposible, estimando una probabilidad de alrededor del 30‑40% de lograr el cupo mundialista..

