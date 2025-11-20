Bolivia Vs Surinam por el repechaje, conozca la sede del partido

Bolivia jugará el repechaje mundialista ante Surinam en el Estadio Akron, y si avanza disputará la final contra Irak el 31 de marzo en el mismo escenario.

El Estadio Akron, ubicado en el municipio de Zapopan, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, se ha convertido en un referente del deporte mexicano desde su inauguración en 2010. Con capacidad para 49.850 espectadores, el escenario es propiedad del Club Deportivo Guadalajara y figura como el sexto estadio más grande del país.

La construcción del recinto comenzó oficialmente en mayo de 2007, luego de que, en 2004, el club anunciara su intención de dejar el Estadio Jalisco para contar con una casa propia. Tras años de estudios previos y trabajos de preparación del terreno, la obra concluyó en julio de 2010, fecha en la que se celebró el primer partido público: un amistoso entre Guadalajara y Manchester United, donde Javier “Chicharito” Hernández marcó el primer gol en la nueva casa rojiblanca.

El estadio no tardó en recibir eventos de talla internacional. En 2011 fue una de las sedes principales del Mundial Sub-17, albergando ocho partidos, incluida una semifinal. Ese mismo año también se convirtió en el escenario de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Panamericanos, además de recibir todos los encuentros del fútbol masculino y femenino.

Inicialmente equipado con césped artificial, en 2012 el club decidió reemplazarlo por pasto natural tras diversas críticas. Cinco años más tarde, en 2017, el estadio cambió de nombre de Omnilife a Akron luego de firmarse un acuerdo de patrocinio por una década con la empresa mexicana de lubricantes.

El complejo también destaca por sus amplias instalaciones para la afición. Su atrio principal ofrece un espacio techado de 34.000 metros cuadrados, con servicios gastronómicos, actividades recreativas como cine, muro de escalada y áreas infantiles, además de la tienda oficial del club. Debajo de esta zona se encuentra un estacionamiento subterráneo con capacidad para 780 vehículos destinados a los palcos.

