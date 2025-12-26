TEMAS DE HOY:
Deportes

Surinam gana en los tribunales y asegurará su participación en el repechaje contra Bolivia

Un fallo civil cerró un conflicto interno en la Federación de Fútbol de Surinam y evita que la selección caribeña sea sancionada por la FIFA, confirmando el duelo ante Bolivia el 26 de marzo de 2026. 

Martin Suarez Vargas

26/12/2025 12:39

Jugadores de la selección de Surinam. Foto: Internet.
Surinam.

Escuchar esta nota

La selección de Surinam logró un importante triunfo judicial que despeja su camino hacia el repechaje rumbo al Mundial 2026. Un tribunal civil falló a favor de la Federación de Fútbol de Surinam (SVB) y ordenó cerrar el caso que amenazaba con apartar al país de sus competiciones internacionales por no haber agotado primero la justicia deportiva local.

Como resultado, Bolivia ya no podrá acceder directamente a la final del repechaje frente a Irak y deberá enfrentar a Surinam el 26 de marzo de 2026. El fallo también instruyó levantar el embargo sobre las cuentas de la federación, afectadas por el conflicto entre grupos opositores encabezados por Oldenstam y Kurban, quienes impugnaron las elecciones de la SVB y recurrieron a la justicia ordinaria.

El tribunal se declaró incompetente para dirimir el tema electoral, considerando que las disputas sobre elecciones deben resolverse primero mediante los mecanismos de justicia deportiva del país caribeño antes de acudir a tribunales civiles. Esta decisión deja claro que Surinam no enfrentará sanción inmediata por parte de la FIFA y que podrá planificar con normalidad su preparación para el repechaje, incluyendo la contratación del entrenador Henk Ten Cate.

El fallo fue recibido con entusiasmo en Surinam, y en redes sociales circularon imágenes celebrando el “revés” para Bolivia, que pierde la posibilidad de jugar directamente la final del repechaje contra Irak. Asimismo, la resolución descarta escenarios que podrían haber beneficiado a Guatemala o dejado fuera a Honduras del Mundial 2026.

Con esta decisión judicial, el combinado de Concacaf asegura su presencia en el repechaje y mantiene intacta su logística y recursos de cara al enfrentamiento con la selección boliviana.

