¿Quién es Irak, el rival de Bolivia si avanza a la final del repechaje?

La selección de fútbol de Irak es un rival de cuidado en la final del repechaje intercontinental, sobre todo para nuestra selección nacional de fútbol, si logra derrotar a Surinam en la semifinal del repechaje, que se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara.

El equipo, dirigido por el australiano Graham Arnold, llega tras asegurar su lugar en la última fase del repechaje gracias a su victoria decisiva por 2‑1 sobre Emiratos Árabes Unidos, con un penal en la prórroga convertido por Amir Al‑Ammari que selló el pase a la final. Este encuentro le da la oportunidad de regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde su única participación en México 1986.

Irak cuenta con un plantel equilibrado entre experiencia y juventud, con figuras como Aymen Hussein (29 años, delantero), Ibrahim Bayesh (25 años, mediocampista), Ali Jasim (21 años, delantero en proyección ofensiva) y el portero experimentado Jalal Hassan Hachim (34 años). Todos ellos juegan actualmente en clubes iraquíes y forman la columna vertebral del equipo, combinando control en el mediocampo, capacidad ofensiva y solidez defensiva.

El ranking FIFA coloca a Irak en el puesto 58, consolidándolo como uno de los equipos competitivos en Asia y reflejando su crecimiento en los últimos ciclos. Su historia incluye la conquista de la Copa Asiática 2007, un logro simbólico para un país que atravesaba conflictos internos y que elevó la moral de la nación.

Bajo la dirección de Arnold, Irak apuesta a un estilo de juego ordenado y estructurado, con énfasis en la solidez defensiva y en el contragolpe. La combinación de jugadores experimentados con jóvenes promesas le da un equilibrio entre energía y control en el mediocampo, mientras que su fortaleza física y capacidad para ejecutar jugadas a balón parado los hace un rival peligroso en partidos decisivos.

La selección iraquí llega a Guadalajara para disputar la final del repechaje frente a Bolivia (si la Verde supera a Surinam). El partido será el 31 de marzo en el Estadio Akron, escenario que también albergará la semifinal contra Surinam el 23 de marzo. Para La Verde, será un desafío neutralizar a las figuras ofensivas de Irak, mantener control en el mediocampo y aprovechar las fragilidades en la retaguardia del rival.

Irak, con su historia, su estructura táctica y la experiencia de sus jugadores, se presenta como un equipo fuerte y competitivo, dispuesto a buscar su regreso a la Copa del Mundo y dejar huella en el repechaje intercontinental.

