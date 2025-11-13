TEMAS DE HOY:
Deportes

“Es lo más lindo”: Lampe, Robson, Vaca y Melgar viajarán para unirse a La Verde en Asia

Lampe y tres jugadores de Bolívar se suman a La Verde a última hora para los duelos por Asia.

Martin Suarez Vargas

13/11/2025 7:38

Arriba: Carlos Lampe y Robsona Matheus. Abajo: Ervin Vaca y Tonino Melgar.
Bolivia.

A última hora ocurrió lo inesperado en La Verde: Carlos Lampe, Tonino Melgar, Robson Matheus y Ervin Vaca, todos jugadores de Bolívar, se unirán a la selección boliviana de fútbol para los partidos amistosos contra Corea y Japón.

En un principio, la dirigencia académica había decidido no ceder a sus jugadores antes del inicio oficial de la fecha FIFA, lo que había alterado los planes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Sin embargo, finalmente Bolívar dio su consentimiento y los futbolistas podrán integrarse al combinado nacional.

Carlos Lampe, quien fue el primero en emprender viaje a Asia, expresó su emoción:


“Contento, siempre ir a la selección es lo más lindo. Todo se dio más rápido; anoche nos informaron que teníamos que emprender viaje y, por suerte, yo era el único que estaba en La Paz. Estoy llevándole las cosas a todos los chicos”, comentó el arquero.

 

