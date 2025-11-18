Bolivia afrontó dos amistosos complicados ante selecciones de élite mundial como Corea del Sur (puesto 22 del ranking FIFA) y Japón (puesto 19). En ambos encuentros, uno de los nombres más destacados fue el de Fernando Nava, delantero de Oriente Petrolero de 21 años, cuya movilidad y atrevimiento exigieron constantemente a las defensas rivales.

Actuando por el sector izquierdo, Nava fue determinante en la ofensiva boliviana. Aunque los resultados no acompañaron, varias de las jugadas más claras de La Verde pasaron por sus pies. En el primer duelo de la gira asiática, los coreanos tuvieron que frenarlo con faltas, situación que se repitió ante Japón, donde incluso provocó tarjetas amarillas.

En redes sociales, los hinchas destacaron su coraje y desparpajo frente a rivales de talla mundial. Bolivia volverá a la actividad el 21 de diciembre frente a Perú, en territorio incaico, como parte de su preparación para el repechaje de marzo.

