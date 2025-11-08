La selección boliviana viaja a Corea sin cuatro jugadores de Bolívar: ¿qué pasará con ellos?

Un grupo de jugadores de la selección boliviana emprendió este sábado el extenso viaje rumbo a Seúl, Corea del Sur, donde el viernes 14 de noviembre disputará un amistoso ante el combinado local. Sin embargo, la delegación no contó con la presencia de cuatro futbolistas de Bolívar: Carlos Lampe, Antonio Melgar, Ervin Vaca y Robson Matheus.

El club celeste decidió mantener a sus convocados hasta después del clásico paceño frente a The Strongest, programado para este domingo, amparándose en que la fecha FIFA comienza oficialmente el lunes. “No se han presentado, ellos debían hacerlo ayer (viernes). Hemos enviado los boletos como corresponde y será el entrenador Óscar Villegas junto a la FBF quienes tomen una postura”, explicó Carlos Pino, coordinador de selecciones.

La decisión ha generado complicaciones logísticas, pues el viaje hacia Asia dura casi 48 horas y requiere adaptación a las 13 horas de diferencia horaria. En la delegación viajan Rodrigo Banegas, John García, Darío Torrico, Héctor Cuéllar, Gustavo Peredo, Fernando Nava, Moisés Villarroel, Richet Gómez y Diego Arroyo, quien llegó desde Ucrania para tramitar su visa. También integran el grupo Gustavo Gois de Lira (entrenador de arqueros) y Maximiliano Alonso (preparador físico), además de otros miembros del cuerpo técnico.

En Brasil se sumará Miguel Terceros, jugador del América Mineiro, mientras que los legionarios restantes viajarán directamente a Seúl desde sus respectivos países. Tras el amistoso ante Corea del Sur en Daejeon (07:00 hora boliviana), La Verde enfrentará a Japón el martes 18 en Tokio (06:15). Ambos encuentros servirán como preparación para el repechaje intercontinental de marzo próximo, en el que Bolivia buscará un cupo al Mundial 2026.

