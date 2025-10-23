Baja sensible en La Verde: El jugador que se perderá los amistosos ante Corea y Japón

El representante del futbolista Moisés Paniagua, Silvio Fontana, confirmó que el joven jugador de Always Ready y pieza clave en la selección boliviana durante la clasificación al repechaje mundialista, atraviesa una lesión muscular que pone en duda su participación en los amistosos de noviembre.

Fontana explicó en diálogo exclusivo con la Red Uno de Bolivia, que Paniagua sufrió un recrudecimiento de su desgarro durante el amistoso frente a Jordania, lo que complicó su recuperación.

“La verdad que es una pena, estaba probando contra Jordania para poder estar en el once inicial y lastimosamente recrudeció su desgarro. Esto le va a demorar un par de días, pero creo que será complicado que llegue a los partidos de Japón y Corea porque los tiempos son justos. Es mejor cuidarlo, porque además de que Always Ready lo necesita, la selección ya vio su potencial. Creo que hay que darle la chance de que termine de mejor manera en Always con el objetivo cumplido, como dijo la dirigencia, y en enero podamos concretar su salida al exterior”, señaló.

El representante indicó que la baja de Paniagua será momentánea y que puede llegar para los partidos del repechaje, ya que el jugador necesitará entre 15 y 20 días de recuperación antes de volver a las canchas.

“Va a tener para 15 o 20 días, en base a eso creo que ya se va a incorporar al doctor de Always Ready para un trabajo paulatino y ver su mejor recuperación. Un desgarro no es sencillo, el tamaño no es corto, calculamos ese tiempo como mínimo”, detalló.

Sobre el futuro del futbolista, Fontana confirmó que existen negociaciones abiertas para una posible transferencia internacional.

“Estamos escuchando, como todos saben, hay varias empresas que lo quieren representar en sociedad. Estamos analizando todos los parámetros, siempre en conjunto con la dirigencia de Always. Dios mediante se pueda concretar, y bienvenido sea”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play