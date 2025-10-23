¡Atención, hinchas! Este es el mapa de los amistosos de La Verde previo al repechaje

La Verde tendrá una agenda cargada antes del repechaje mundialista. Enfrentará a selecciones de Asia, Centroamérica y Sudamérica como parte de su preparación rumbo a marzo del próximo año.

La selección boliviana de fútbol alista una serie de partidos amistosos internacionales para llegar en óptimas condiciones al repechaje que definirá su pase al Mundial.

En el mes de noviembre, Bolivia enfrentará el día 14 a Corea del Sur y el 18 a Japón. Para diciembre, se prevé un posible amistoso en Tarija ante Panamá y otro contra Perú en territorio incaico.

Finalmente, en enero, las gestiones avanzan para que La Verde dispute dos partidos en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz frente a República Dominicana y Tanzania. Estos encuentros servirán como despedida del público boliviano antes del viaje rumbo al repechaje mundialista.

