TEMAS DE HOY:
Jazmín fue atropellada Hombre golpeo a su pareja Fuga de recluso

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Bolivia rumbo al mundial

Amistosos clave: Bolivia enfrentará a Corea del Sur y Japón antes del repechaje

La Verde disputará dos partidos en Asia como preparación para el repechaje y con miras a mejorar su posición en el ranking FIFA. 

Martin Suarez Vargas

12/09/2025 10:27

Ritsu Doan estrella de Japón, Miguelito Terceros, figura de Bolivia y Son Heung-min , estrella de Corea del Sur. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La Federación Boliviana de Fútbol confirmó dos nuevos amistosos para la selección nacional, que se medirán contra Corea del Sur y Japón en territorio asiático. El partido frente a Corea se jugará el 14 de noviembre, mientras que el duelo contra Japón será cuatro días después, el 18 de noviembre.

Estos compromisos llegan como preparación previa al repechaje mundialista, pero también representan una oportunidad para sumar puntos en el ranking FIFA, lo que podría permitir a Bolivia jugar un solo partido en la liguilla, dependiendo de su posición final.

Con estos encuentros, Bolivia cerrará el año con cuatro partidos de preparación frente a selecciones de alto nivel. Anteriormente, la Verde se enfrentará a Rusia y Jordania los días 10 y 14 de octubre, respectivamente, completando así su calendario de rodaje antes de la gran cita del repechaje.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD