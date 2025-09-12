Amistosos clave: Bolivia enfrentará a Corea del Sur y Japón antes del repechaje

La Federación Boliviana de Fútbol confirmó dos nuevos amistosos para la selección nacional, que se medirán contra Corea del Sur y Japón en territorio asiático. El partido frente a Corea se jugará el 14 de noviembre, mientras que el duelo contra Japón será cuatro días después, el 18 de noviembre.

Estos compromisos llegan como preparación previa al repechaje mundialista, pero también representan una oportunidad para sumar puntos en el ranking FIFA, lo que podría permitir a Bolivia jugar un solo partido en la liguilla, dependiendo de su posición final.

Con estos encuentros, Bolivia cerrará el año con cuatro partidos de preparación frente a selecciones de alto nivel. Anteriormente, la Verde se enfrentará a Rusia y Jordania los días 10 y 14 de octubre, respectivamente, completando así su calendario de rodaje antes de la gran cita del repechaje.

