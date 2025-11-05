'La Verde' anuncia su lista de convocados para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón

Bolivia disputará dos amistosos internacionales en noviembre: el 14 ante Corea del Sur y el 18 frente a Japón.
04/11/2025 20:41
Escuchar esta nota
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) presentó la nómina oficial de jugadores convocados por el director técnico Óscar Villegas para los encuentros amistosos internacionales que la Selección Absoluta disputará frente a Corea del Sur (14 de noviembre) y Japón (18 de noviembre).
El combinado nacional estará conformado por 26 futbolistas, entre ellos varias caras nuevas y algunos regresos esperados. En esta oportunidad, Richet Gómez recibe su primera convocatoria a la Selección Nacional. Además, Jhon García regresa tras su última participación ante Perú en noviembre de 2022.
La concentración iniciará el viernes 7 de noviembre en el Hotel Marriott de Santa Cruz, desde donde el plantel partirá rumbo a Seúl.
Carlos Lampe
Guillermo Viscarra
Rodrigo Banegas
Diego Medina
Yomar Rocha
Lucas Macazaga
Roberto Fernández
Marcelo Timorán
Luis Haquín
Richet Gómez
Diego Arroyo
Leonardo Zabala
Ervin Vaca
Héctor Cuéllar
Robson Matheus
Gabriel Villamil
Moisés Villarroel
Óscar López
Carlos Melgar
Miguel Terceros
Darío Torrico
Jhon García
Gustavo Peredo
José Martínez
Fernando Nava
Enzo Monteiro
La Selección Nacional buscará aprovechar estos dos compromisos para fortalecer su rendimiento y continuar el proceso rumbo al repechaje del Mundial de Fútbol 2026.
Mira la programación en Red Uno Play
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00