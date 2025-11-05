TEMAS DE HOY:
'La Verde' anuncia su lista de convocados para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón

Bolivia disputará dos amistosos internacionales en noviembre: el 14 ante Corea del Sur y el 18 frente a Japón.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/11/2025 20:41

Foto: La Verde-FBF
Bolivia

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) presentó la nómina oficial de jugadores convocados por el director técnico Óscar Villegas para los encuentros amistosos internacionales que la Selección Absoluta disputará frente a Corea del Sur (14 de noviembre) y Japón (18 de noviembre).

El combinado nacional estará conformado por 26 futbolistas, entre ellos varias caras nuevas y algunos regresos esperados. En esta oportunidad, Richet Gómez recibe su primera convocatoria a la Selección Nacional. Además, Jhon García regresa tras su última participación ante Perú en noviembre de 2022.

La concentración iniciará el viernes 7 de noviembre en el Hotel Marriott de Santa Cruz, desde donde el plantel partirá rumbo a Seúl.

 Arqueros:

  • Carlos Lampe

  • Guillermo Viscarra

  • Rodrigo Banegas

 Defensores:

  • Diego Medina

  • Yomar Rocha

  • Lucas Macazaga

  • Roberto Fernández

  • Marcelo Timorán

  • Luis Haquín

  • Richet Gómez

  • Diego Arroyo

  • Leonardo Zabala

 Mediocampistas:

  • Ervin Vaca

  • Héctor Cuéllar

  • Robson Matheus

  • Gabriel Villamil

  • Moisés Villarroel

  • Óscar López

  • Carlos Melgar

  • Miguel Terceros

  • Darío Torrico

Delanteros:

  • Jhon García

  • Gustavo Peredo

  • José Martínez

  • Fernando Nava

  • Enzo Monteiro

La Selección Nacional buscará aprovechar estos dos compromisos para fortalecer su rendimiento y continuar el proceso rumbo al repechaje del Mundial de Fútbol 2026.

