'La Verde' anuncia su lista de convocados para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) presentó la nómina oficial de jugadores convocados por el director técnico Óscar Villegas para los encuentros amistosos internacionales que la Selección Absoluta disputará frente a Corea del Sur (14 de noviembre) y Japón (18 de noviembre).

El combinado nacional estará conformado por 26 futbolistas, entre ellos varias caras nuevas y algunos regresos esperados. En esta oportunidad, Richet Gómez recibe su primera convocatoria a la Selección Nacional. Además, Jhon García regresa tras su última participación ante Perú en noviembre de 2022.

La concentración iniciará el viernes 7 de noviembre en el Hotel Marriott de Santa Cruz, desde donde el plantel partirá rumbo a Seúl.

Arqueros:

Carlos Lampe

Guillermo Viscarra

Rodrigo Banegas

Defensores:

Diego Medina

Yomar Rocha

Lucas Macazaga

Roberto Fernández

Marcelo Timorán

Luis Haquín

Richet Gómez

Diego Arroyo

Leonardo Zabala

Mediocampistas:

Ervin Vaca

Héctor Cuéllar

Robson Matheus

Gabriel Villamil

Moisés Villarroel

Óscar López

Carlos Melgar

Miguel Terceros

Darío Torrico

Delanteros:

Jhon García

Gustavo Peredo

José Martínez

Fernando Nava

Enzo Monteiro

La Selección Nacional buscará aprovechar estos dos compromisos para fortalecer su rendimiento y continuar el proceso rumbo al repechaje del Mundial de Fútbol 2026.

