¡Atención! Tras días de calor, regresan las lluvias a la capital cruceña

Después de varias jornadas con altas temperaturas, las lluvias volverán a Santa Cruz de la Sierra y a gran parte del departamento.

La meteoróloga Cristina Chirinos informó que este miércoles se mantendrán los cielos nubosos durante gran parte del día, con probabilidad de chubascos aislados al finalizar la tarde o en horas de la noche.

Las precipitaciones también se extenderán hacia el Chaco, los valles cruceños, la Chiquitania y el norte integrado, mientras que la atmósfera se mantendrá inestable hasta el día viernes.

Durante esos días podrían registrarse lluvias de corta duración, y el viento se mantendrá del noroeste, con ráfagas que el jueves podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, Chirinos explicó que las máximas oscilarán entre 33 y 34 grados, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 22 grados. Para el fin de semana se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso.

La especialista recordó que Santa Cruz ya ingresó a la temporada de lluvias, que se extiende de noviembre a marzo. Además, adelantó que entre el 14 y 15 de noviembre podrían registrarse lluvias de moderada a fuerte intensidad en diferentes zonas del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play