Una intensa lluvia registrada la mañana de este lunes afectó a varios sectores de Santa Cruz, dejando vehículos varados y generando complicaciones en el tráfico.

El Parque Industrial fue una de las zonas más golpeadas, según reportes y videos difundidos en redes sociales por pasajeros afectados. En uno de ellos, un hombre instruye al conductor de un vehículo detenido: “Aceléralo, logra encenderlo y aceléralo sin soltar el embrague”, mientras el agua ya cubría parte del interior del motorizado.

“Es que se está entrando agua al caño”, se escucha añadir, evidenciando la gravedad de la inundación.

Vehículos atrapados y calles intransitables

La lluvia torrencial comenzó en la mañana y en pocos minutos anegó calles y avenidas. En la Pampa de la Isla, las vías se transformaron en ríos, afectando tanto a vehículos pequeños como grandes.

Situaciones similares se reportaron en zonas como el octavo anillo, cerca de la avenida Mutualista, donde el agua dificultó la circulación.

Los vehículos más pequeños fueron los más afectados, lo que redujo la disponibilidad de choferes en plataformas de transporte por app. Esto provocó un aumento en las tarifas y mayor tiempo de espera para los usuarios.

La jornada comenzó con vientos del sur y un brusco cambio de clima, tras varios días con temperaturas que rozaron los 40°C.



