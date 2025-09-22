Un hombre de 32 años cayó desde un segundo piso, presuntamente empujado por su propio socio. Según la familia de la víctima, el ataque no fue un accidente, sino un intento deliberado de homicidio. Ocurrió en una empresa de transporte de carga ubicada en la avenida 4 de noviembre.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del inmueble, primero cayó una computadora, seguida por el hombre, quien resultó gravemente herido. El supuesto agresor, identificado como Álvaro R.A.M., no brindó asistencia y se llevó la computadora del lugar.

“Mi hermano cae del segundo piso, y este señor no le prestó auxilio. Lo único que hizo fue ir por la computadora, dejándolo gravemente herido”, relató Neika Flores, hermana de la víctima. La víctima fue sometida a cirugía tras sufrir fracturas en ambas piernas y una lesión en el cuello.

El abogado de la familia, Mauricio Palacios, indicó que la caída habría sido premeditada:

“Sí, lo empujó. Fue planificado, porque el inmueble cuenta con numerosas cámaras y lo hizo en un punto ciego. Presentaremos la denuncia por homicidio en grado de tentativa”.

La denuncia fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), aunque inicialmente solo fue recepcionada por el delito de lesiones graves. La familia exige que se amplíe la acusación y se capture al agresor, además de que asuma los gastos médicos derivados de la agresión.

“Antes ya hubo intentos de ataques entre nuestras familias. Esta no es la primera vez que se pone en riesgo la vida de nuestros familiares”, concluyó Neika Flores. La investigación continúa para esclarecer la responsabilidad del socio y determinar las medidas legales correspondientes.

