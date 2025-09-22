“Da miedo pasar por esa cuadra”: intervienen boliches tras hallazgo de mujer sin vida en motel

La muerte de una mujer de 25 años dentro de un motel de la Villa Primero de Mayo encendió las alarmas sobre la seguridad en la zona. Según los vecinos, la cuadra donde ocurrió el hecho se ha convertido en un punto constante de inseguridad.

El cuerpo de la joven fue encontrado en el baño de un motel luego de consumir bebidas alcohólicas con su pareja, quien fue arrestada con fines investigativos. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla, mientras que la Felcv continúa con las pesquisas para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

“24/7 todos los días ya da miedo pasar por esta cuadra, porque es esta sola cuadra donde están todas las cantinas. Viene la alcaldía, lo cierra, se sacan fotos, y a los dos o tres días vuelve a funcionar”, relató una vecina, reflejando la preocupación de quienes habitan la zona.

Según testimonios de residentes, la avenida 16 de Julio concentra bares y boliches que operan fuera de horario y donde frecuentemente se observa consumo de alcohol en la vía pública. La presencia de personas en estado de ebriedad genera temor y restringe la libre circulación de los vecinos.

“La Policía interviene, pero parece que no alcanza. Algunos vecinos creen que hay complicidad con los dueños de los locales”, agregó otra vecina, evidenciando la frustración por la falta de control efectivo.

Ante la situación, efectivos policiales realizaron operativos para desalojar a personas que generaban disturbios y garantizar la seguridad en la zona, aunque los vecinos insisten en que estas medidas son temporales y no solucionan la inseguridad cotidiana.

