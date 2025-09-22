“Tiene una lesión en cuello”: Autopsia definirá causa de muerte de mujer hallada sin vida en motel

Una joven mujer, de entre 25 y 30 años, fue encontrada sin vida en el interior del baño de un motel ubicado en la zona de la Villa Primero de Mayo. La víctima presentaba una marca en el cuello, por lo que el Ministerio Público aguarda el resultado de la autopsia médico legal para establecer las causas exactas de su deceso.

La fiscal asignada al caso, Rosemary Barrientos, informó que durante el examen físico externo no se evidenciaron otras lesiones visibles, aparte de la marca en el cuello. “Se está realizando el levantamiento legal del cadáver de una persona de sexo femenino, quien tiene un surco equemótico en el cuello. Será conducida a la morgue a objeto de que se determine la causa de la muerte”, señaló.

La pareja de la víctima fue arrestada preventivamente y permanece en dependencias de la EPI 5, a la espera de brindar su declaración. Según el testimonio preliminar, ambos habrían consumido bebidas alcohólicas en el lugar. Posteriormente, el hombre afirmó haberse quedado dormido en la planta baja y, al retornar a la habitación, encontró a la mujer presuntamente colgada en la ducha. Sin embargo, cuando la fiscal llegó al sitio, constató que el cuerpo ya se encontraba en el piso.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron de madrugada al establecimiento tras el reporte del personal del motel. Investigadores del Iitcup recolectaron evidencias para esclarecer el hecho.

El cuerpo fue retirado del segundo piso del motel y trasladado en una patrulla hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla. Una familiar de la víctima acudió al lugar para el reconocimiento, aunque evitó brindar declaraciones a la prensa.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan y que será la autopsia médico legal la que determine la causa de su deceso.

