TEMAS DE HOY:
Abogado acribillado Avalancha humana en Oruro ABUSO SEXUAL

20ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hombre cae desde un segundo piso en plena discusión por una computadora en Santa Cruz

La víctima presenta múltiples lesiones en su humanidad y sus familiares anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Charles Muñoz Flores

22/09/2025 10:59

Hombre herido tras caer de un segundo piso. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un incidente ocurrido en la avenida 4 de Noviembre dejó a un hombre gravemente herido tras caer desde un segundo piso durante una supuesta discusión por una computadora.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la pelea entre dos personas escaló hasta que el propietario del dispositivo presuntamente empujó a la víctima, provocándole la caída.

En las grabaciones se observa cómo la víctima golpea al parecer su rostro contra una silla antes de impactar contra el suelo. Segundos después, el dueño de la computadora desciende por las escaleras, recoge el dispositivo y solo se detiene brevemente para mirar al hombre tendido, sin brindar auxilio, antes de retirarse del lugar.

La víctima presenta múltiples lesiones en su humanidad y sus familiares anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Se espera un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas, así como información sobre el estado de salud del afectado.

¡Imágenes sensibles!

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD