Un incidente ocurrido en la avenida 4 de Noviembre dejó a un hombre gravemente herido tras caer desde un segundo piso durante una supuesta discusión por una computadora.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la pelea entre dos personas escaló hasta que el propietario del dispositivo presuntamente empujó a la víctima, provocándole la caída.

En las grabaciones se observa cómo la víctima golpea al parecer su rostro contra una silla antes de impactar contra el suelo. Segundos después, el dueño de la computadora desciende por las escaleras, recoge el dispositivo y solo se detiene brevemente para mirar al hombre tendido, sin brindar auxilio, antes de retirarse del lugar.

La víctima presenta múltiples lesiones en su humanidad y sus familiares anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Se espera un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas, así como información sobre el estado de salud del afectado.

