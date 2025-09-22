Horror en Oklahoma: Tigre mutila hasta la muerte a su cuidador

Oklahoma volvió a ser escenario de una tragedia vinculada al polémico universo de Tiger King. Ryan Easley, excolaborador de Joseph Maldonado-Passage, más conocido como Joe Exotic, fue mutilado hasta la muerte por un tigre el pasado sábado en su propio santuario, Growler Pines Tiger Preserve, que desde entonces permanece cerrado al público.

Según informaron medios locales, el ataque fue catalogado como un “accidente”, aunque las circunstancias exactas aún se investigan. Easley, reconocido cuidador y defensor de la conservación, había dedicado años a la atención de grandes felinos en cautiverio, lo que hace que su deceso sacuda al mundo animalista y a sus allegados.

Tragedia en Oklahoma: Cuidador devorado por un tigre. Crédito: Facebook / Ryan Easley

Un portavoz de la reserva lamentó lo ocurrido con un emotivo comunicado: “Esta tragedia es un doloroso recordatorio tanto de la belleza como de la imprevisibilidad del mundo natural. Ryan entendía esos riesgos, no por imprudencia, sino por amor”.

Joe Exotic, actualmente encarcelado por múltiples delitos federales, también se pronunció en redes sociales con un mensaje —posteriormente eliminado— en el que expresó: “Las oraciones están con su familia. Ryan cuidó mucho a sus animales. Amaba a esos tigres y elefantes”.

El hecho volvió a encender las críticas de organizaciones de defensa animal. PETA recordó que Easley había adquirido felinos de Joe Exotic en el pasado y sostuvo que incidentes como este evidencian el peligro de mantener depredadores en cautiverio.

“Nunca es seguro para los humanos interactuar directamente con los grandes felinos, y nunca es una sorpresa cuando ocurre un ataque. Estos animales deben ser trasladados a santuarios acreditados donde puedan vivir en paz”, declaró Debbie Metzler, directora sénior de la fundación.

La muerte de Easley se suma a una larga lista de tragedias que han rodeado a quienes mantienen contacto cercano con depredadores en cautiverio.

