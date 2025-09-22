Horror en Oklahoma: Tigre mutila hasta la muerte a su cuidador

Según informaron medios locales, el ataque fue catalogado como un “accidente”, aunque las circunstancias exactas aún se investigan.
22/09/2025 9:22
Oklahoma volvió a ser escenario de una tragedia vinculada al polémico universo de Tiger King. Ryan Easley, excolaborador de Joseph Maldonado-Passage, más conocido como Joe Exotic, fue mutilado hasta la muerte por un tigre el pasado sábado en su propio santuario, Growler Pines Tiger Preserve, que desde entonces permanece cerrado al público.
Un portavoz de la reserva lamentó lo ocurrido con un emotivo comunicado: “Esta tragedia es un doloroso recordatorio tanto de la belleza como de la imprevisibilidad del mundo natural. Ryan entendía esos riesgos, no por imprudencia, sino por amor”.
Joe Exotic, actualmente encarcelado por múltiples delitos federales, también se pronunció en redes sociales con un mensaje —posteriormente eliminado— en el que expresó: “Las oraciones están con su familia. Ryan cuidó mucho a sus animales. Amaba a esos tigres y elefantes”.
El hecho volvió a encender las críticas de organizaciones de defensa animal. PETA recordó que Easley había adquirido felinos de Joe Exotic en el pasado y sostuvo que incidentes como este evidencian el peligro de mantener depredadores en cautiverio.
La muerte de Easley se suma a una larga lista de tragedias que han rodeado a quienes mantienen contacto cercano con depredadores en cautiverio.
