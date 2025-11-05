TEMAS DE HOY:
Internacional

Difunden el video del momento en que una avioneta con droga y matrícula boliviana se estrelló en Salta

El accidente ocurrió en el paraje San Felipe, al sur de la provincia. La aeronave transportaba más de 130 kilos de cocaína y fue hallada partida a la mitad y en llamas. Los ocupantes lograron escapar.

Silvia Sanchez

05/11/2025 12:01

Imagen captura RR.SS.
Argentina

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que una avioneta con matrícula boliviana, que transportaba más de 130 kilos de cocaína, se estrelló en una zona rural del paraje San Felipe, al sur de la provincia de Salta.

El accidente ocurrió el martes por la tarde y fue grabado por un vecino del lugar, en las inmediaciones de Almirante Brown y la localidad de Horcones, en el departamento Rosario de la Frontera. En las imágenes se observa cómo la aeronave pierde altura bruscamente y cae detrás de unos arbustos.

Otra secuencia, filmada minutos después, muestra el fuselaje partido a la mitad y envuelto en llamas, lo que confirma la violencia del impacto. Sin embargo, en ninguno de los registros se ve a los ocupantes, quienes desaparecieron tras el siniestro.

Efectivos de Gendarmería Nacional, Drogas Peligrosas de Metán y la Policía de Salta acudieron al lugar y hallaron bultos con cocaína entre los restos del avión. Según los primeros informes, la aeronave tenía matrícula boliviana y transportaba alrededor de 130 kilos de droga.

De acuerdo con las primeras pericias, el piloto habría perdido el control por un desperfecto mecánico, y la nave terminó incrustada contra un poste dentro de una finca privada. También se halló cerca del lugar un vehículo incendiado, presuntamente vinculado a la operación de descarga.

Aunque no se registraron víctimas, una persona fue detenida, y se investiga su rol dentro de la presunta red de narcotráfico. Las autoridades federales trabajan ahora para establecer la ruta de vuelo y determinar si la aeronave contaba con un plan autorizado.

El caso quedó a cargo de la Justicia Federal, que busca identificar a los responsables y el destino final de la droga.

Video:

 

