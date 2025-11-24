TEMAS DE HOY:
Policial

Investigan avioneta con matrícula boliviana hallada con rastros de cocaína en Argentina

Las autoridades antidrogas del país señalaron que ya se inició el proceso de verificación para establecer si la aeronave realmente pertenece a Bolivia.

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/11/2025 16:52

Foto: Aire Digital
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) abrió una investigación sobre el aterrizaje forzoso de una presunta narcoavioneta encontrada en territorio argentino con matrícula y bandera boliviana.

Las autoridades antidrogas del país señalaron que ya se inició el proceso de verificación para establecer si la aeronave realmente pertenece a Bolivia.

Según la prensa argentina, la avioneta fue hallada el jueves en un establecimiento rural de Curupaity, y el caso está siendo investigado por la Fiscalía Federal de Rafaela. Tras las primeras pericias, un microaspirado realizado a la nave arrojó resultado positivo para cocaína.

El director de la Felcn, Amilkar Ramírez, informó que se solicitó cooperación oficial a las fuerzas antidrogas de Argentina para acceder a todos los datos del operativo.

“Sabemos que tiene matrícula boliviana que está siendo sujeto de investigación. Vamos a validar esta información con nuestros pares de Argentina y abrir la investigación acá para ver quién es el propietario e identificar de dónde salió”, afirmó.

Ramírez no descartó que la matrícula haya sido falsificada, una práctica frecuente de organizaciones del narcotráfico que utilizan aeronaves robadas o clonadas para transportar sustancias ilícitas.

“Hay organizaciones criminales que colocan banderas y matrículas falsas a avionetas que son robadas y usadas para el tráfico de sustancias ilícitas”, explicó.

Mientras tanto, en Argentina, los investigadores buscan a los tripulantes de la nave. Testigos afirman que varios hombres descendieron tras el aterrizaje y huyeron del lugar. La Fiscalía analiza registros de peajes y posibles rutas de escape, incluyendo la ruta 34 y caminos alternativos.

 

