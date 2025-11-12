[VIDEO] Interceptan en Paraguay ‘narcoavioneta’ con matrícula boliviana; ocupantes logran huir

Un avión AT-27 Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) interceptó y obligó a aterrizar una avioneta con matrícula boliviana que realizaba un vuelo irregular sobre el norte del departamento de Concepción, en el marco de la Operación Escudo Guaraní, destinada a reforzar la vigilancia del espacio aéreo nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave fue detectada por el radar de la Prefectura Aeronáutica, que alertó al comando operativo sobre un vuelo sin plan de ruta ni comunicación con las autoridades. Inmediatamente se desplegó un avión Tucano para su interceptación e identificación.

Pese a múltiples intentos por establecer contacto radial, la avioneta no respondió a las llamadas del piloto militar. Poco después, el aparato realizó un aterrizaje forzoso en una zona rural de Paso Barreto, en Concepción, donde fue cercado desde el aire por el Tucano que mantuvo vigilancia constante para impedir su despegue.

Al tocar tierra, dos camionetas —una blanca y otra gris— se acercaron al punto de aterrizaje. Los ocupantes de la aeronave descendieron y abordaron rápidamente los vehículos, dándose a la fuga por caminos vecinales antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Minutos después, personal táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) aseguró el perímetro y procedió a la incautación de la aeronave abandonada, que será sometida a peritajes por parte de la Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play