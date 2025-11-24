Envían a la cárcel a cuatro policías hallados con 11 kilos de droga en Santa Cruz

En el caso de narcotráfico que involucra a miembros de la Policía, destapado en Santa Cruz, cuatro efectivos, incluido un capitán, fueron enviados, este lunes, con detención preventiva al penal de Palmasola tras ser encontrados con 11 kilogramos de sustancias controladas en su vehículo.

La audiencia de medidas cautelares, que duró nueve horas y concluyó la noche de este lunes en el Palacio de Justicia, determinó la reclusión para los implicados, quienes fueron imputados por el Ministerio Público.

El escándalo se desencadenó luego de un accidente de tránsito en la radial 12. Testigos reportaron que los policías, que se encontraban en el vehículo, intentaron darse a la fuga tras el choque, pero fueron retenidos por transeúntes. Durante este escape, los uniformados también habrían provocado otros accidentes, dejando personas heridas de gravedad.

En la requisa del vehículo, las autoridades encontraron no solo bebidas alcohólicas y uniformes, sino también una mochila con 11 kilos de droga, un hallazgo que transformó el incidente vial en un caso de narcotráfico y corrupción policial.

Detención preventiva en Palmasola

La jueza Marianela Salazar determinó la detención preventiva por 120 días para los cuatro implicados, quienes fueron destinados de inmediato al penal de Palmasola. El fiscal de materia, Julio César Porras, informó que la Fiscalía logró demostrar el vínculo entre los aprehendidos.

"Se les ha dado 120 días a las cuatro personas... Hemos demostrado la probabilidad de las cuatro personas, tenemos un arduo trabajo por delante, está comenzando esto, pero está claramente que hay una sustancia, son 11 kilos", señaló Porras.

Durante la audiencia, dos de los sargentos, subalternos del capitán, argumentaron que desconocían que llevaban la droga y que actuaban bajo órdenes de su superior. Incluso, sindicaron directamente al capitán como el dueño de la sustancia.

Investigación continúa: Buscan a 'El Gordito'

A pesar de las declaraciones de inocencia de los cuatro efectivos, la investigación continuará, y no se descarta la participación de una quinta persona.

El fiscal Porras confirmó que los aprehendidos mencionaron a un sujeto apodado 'El Gordito', quien sería otra persona involucrada en el ilícito. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) continúa con las indagaciones para identificar y aprehender a este nuevo implicado en la red de desvío de sustancias controladas. La próxima audiencia de los policías está programada para marzo de 2026.

