Eddy Lover recupera su libertad en La Paz tras ser imputado por extorsión y estafa

El cantante panameño Eduardo Enrique Mosquera Salcedo, conocido artísticamente como Eddy Lover, fue puesto en libertad este lunes después de una audiencia cautelar celebrada en la ciudad de La Paz. El artista fue detenido el pasado domingo tras ser denunciado por la productora Show Yan por un presunto incumplimiento de contrato de un concierto en Santa Cruz.

Aunque la autoridad judicial determinó otorgarle la libertad mientras continúan las investigaciones, el proceso legal sigue abierto y el Ministerio Público lo imputó formalmente por los delitos de estafa, extorsión, incumplimiento de contrato y amenazas.

Denuncia por incumplimiento y pago adicional

Eddy Lover, popular por éxitos de reggae romántico, fue aprehendido en la madrugada del domingo. La productora Show Yan lo acusó de no haberse presentado al concierto programado para el jueves 20 de noviembre en Santa Cruz, lo que, según la denuncia, generó pérdidas económicas y logísticas significativas.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gabriel Neme, detalló que la denuncia se centra en un supuesto acto de extorsión.

"Estas personas han sido denunciadas por el delito de extorsión a partir de un escenario en el que no habrían realizado el cumplimiento de un contrato en la ciudad de Santa Cruz, y que al trasladarse a la ciudad de La Paz, habrían exigido... el pago de aproximadamente $15.000 adicionales a los pagos que ya le habría realizado el contratante", explicó Neme.

Aunque la justicia lo liberó, la productora afectada exigió que se dicte arraigo al artista para evitar que abandone el país y que devuelva la suma de dinero adicional presuntamente solicitada, según el reporte del canal estatal.

Hasta el momento, ni Eddy Lover ni su equipo de trabajo emitieron declaraciones públicas sobre los hechos o los pasos a seguir dentro de este proceso legal que ha generado revuelo internacional.

Video: Bolivia Tv

Mira la programación en Red Uno Play