Eddy Lover sigue detenido en La Paz y espera audiencia por extorsión y estafa

El cantautor panameño Eddy Lover permanece en celdas policiales de la ciudad de La Paz mientras espera su audiencia de medidas cautelares, tras ser aprehendido por un presunto incumplimiento de contrato en Santa Cruz.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, explicó que la denuncia está relacionada con un contrato que, según la parte acusadora, no fue cumplido. Indicó que el artista habría exigido un pago adicional antes de realizar su presentación.

“Estas personas han sido denunciadas por el delito de extorsión a partir de un escenario en el que no habrían realizado el cumplimiento de un contrato en la ciudad de Santa Cruz y que, al trasladarse a La Paz, habrían exigido previamente el pago de aproximadamente 15 mil dólares adicionales a los montos ya cancelados por el contratante”, señaló Neme.

De acuerdo con la investigación, el músico fue retenido por particulares y entregado a la Policía. Posteriormente, el Ministerio Público decidió imputarlo formalmente por los presuntos delitos de extorsión, estafa, incumplimiento de contrato y amenazas. El reguetonero continúa en celdas de la Felcc, a la espera de su audiencia cautelar.

“Se cumple con el procedimiento establecido para todas las personas que son trasladadas hasta nuestras dependencias. El caso está en conocimiento del Ministerio Público y las personas implicadas han sido imputadas por los delitos atribuidos”, añadió el jefe policial.

Neme aseguró que no existe ningún trato preferencial hacia el artista, luego de que surgieran comentarios sobre un posible manejo distinto al habitual.

La aprehensión de Eddy Lover se produjo tras su ausencia en el concierto programado para el jueves 20 de noviembre en Santa Cruz, organizado por la productora @showyan.bo. Sus representantes legales denunciaron que el incumplimiento generó pérdidas económicas, perjuicios logísticos y daños contractuales, lo que motivó la presentación de la denuncia.

