Dos hermanos acusados por el feminicidio de ‘Estelita’, uno era su exenamorado

El caso de Estelita Rodríguez, la joven de 29 años encontrada sin vida cerca de la Facultad de Agronomía, dio un giro clave: la Policía aprehendió a dos hermanos acusados de su asesinato y abuso, ambos dueños de la casa donde ella vivía en alquiler, y uno de ellos, además, su exenamorado.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Coca, informó que las investigaciones y pericias permitieron establecer la presunta responsabilidad de ambos.

“Se establece de manera irrefutable que serían los autores del presente ilícito, siendo los dueños de casa y vecinos de la víctima. El mayor, de 40 años de edad, es el principal sospechoso. Así mismo, el hermano menor, de 37 años, también vive en el lugar, con quien la víctima anteriormente había tenido una relación”, explicó Coca.

Los aprehendidos no solo son señalados como autores del feminicidio, sino también de intentar ocultar pruebas claves dentro del cuarto de la víctima. Durante el allanamiento realizado por el Ministerio Público y la Policía en el dormitorio de Estelita, a simple vista el ambiente parecía normal.

“Todo el ambiente del domicilio de la víctima estaba bien arreglado. Vale decir que no tenía aparentemente ningún signo de violencia u otra característica”, relató Coca. Sin embargo, en presencia de los dueños del domicilio, los investigadores dispusieron el secuestro de la colcha de la cama para realizar un examen de laboratorio.

Horas después, ocurrió un hecho revelador: “En horas de la noche alguien ingresó por la ventana, el lugar estaba asentado y sustrajo esta prenda. En consecuencia, ahí teníamos el primer indicio que nos daba luces para poder identificar a los presuntos autores”, añadió el director de la Felcc.

La desaparición de esta evidencia, bajo custodia y con el domicilio asegurado, reforzó las sospechas contra los hermanos. Tras su audiencia de medidas cautelares, la autoridad judicial determinó detención preventiva para ambos imputados por el delito de feminicidio. Gregorio, de 37 años, fue enviado al penal de San Sebastián varones. John, de 40 años, fue remitido al penal de El Abra por seis meses.

“Después de su audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva de ambos ahora imputados. Uno en el penal de El Abra por 6 meses y el otro en el penal de San Sebastián varones por 6 meses”, detalló Coca.

El caso de Estelita sigue en investigación.

