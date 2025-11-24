TEMAS DE HOY:
Acusado feminicidio de Estelita Presunto feminicidio en Oruro

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Director de colegio en Sacaba es acusado de estupro y juez le otorga detención domiciliaria

El caso continúa en investigación y no se descarta que puedan existir más víctimas.

Ligia Portillo

24/11/2025 13:54

Director de colegio en Sacaba es acusado de estupro y juez le otorga detención domiciliaria. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

Un director de una unidad educativa del municipio de Sacaba (Cochabamba), de 38 años, fue denunciado por el delito de estupro luego de que una estudiante de 15 años declarara haber mantenido relaciones sexuales con él. La menor informó que el hombre la llevó hasta un motel en la zona de Huayllani, donde ocurrió el hecho.

La víctima presentó la denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba, que activó el procedimiento correspondiente y logró la aprehensión del acusado.

El fin de semana se desarrolló la audiencia cautelar, en la cual, pese a la gravedad de los hechos y a que el Ministerio Público imputó el delito de estupro con agravante, el juez resolvió otorgarle detención domiciliaria sin custodio. La decisión generó molestia y preocupación entre sectores de la comunidad, que señalan un posible riesgo para la investigación.

Las autoridades no descartan que puedan existir más víctimas, debido a la posición jerárquica del imputado dentro de la unidad educativa.

La investigación continúa en curso, mientras la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público evalúan solicitar la revisión de medidas cautelares.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Mundial sub-17 portugal vs brasil

14:00

Notivisión

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Mundial sub-17 portugal vs brasil

14:00

Notivisión

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD