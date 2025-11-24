Director de colegio en Sacaba es acusado de estupro y juez le otorga detención domiciliaria

Un director de una unidad educativa del municipio de Sacaba (Cochabamba), de 38 años, fue denunciado por el delito de estupro luego de que una estudiante de 15 años declarara haber mantenido relaciones sexuales con él. La menor informó que el hombre la llevó hasta un motel en la zona de Huayllani, donde ocurrió el hecho.

La víctima presentó la denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba, que activó el procedimiento correspondiente y logró la aprehensión del acusado.

El fin de semana se desarrolló la audiencia cautelar, en la cual, pese a la gravedad de los hechos y a que el Ministerio Público imputó el delito de estupro con agravante, el juez resolvió otorgarle detención domiciliaria sin custodio. La decisión generó molestia y preocupación entre sectores de la comunidad, que señalan un posible riesgo para la investigación.

Las autoridades no descartan que puedan existir más víctimas, debido a la posición jerárquica del imputado dentro de la unidad educativa.

La investigación continúa en curso, mientras la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público evalúan solicitar la revisión de medidas cautelares.

