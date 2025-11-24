¡Lo dejó porque era casado! A él no le gustó, la emboscó, agredió e intentó estrangularla (VIDEO)

La furia y el resentimiento llevaron a un hombre a protagonizar un violento y escalofriante ataque en Miami-Dade (EE.UU.). Uladzimir Aliakseyeu, originario de Pennsylvania, recorrió cientos de kilómetros hasta el sur de Florida para reencontrarse con su ex pareja, pero no para dialogar: según la Policía, la emboscó, la agredió brutalmente y hasta intentó estrangularla.

Todo comenzó cuando la joven —cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad— decidió romper la relación tras descubrir que el hombre estaba casado y tenía una familia en Pennsylvania, con quienes vivía la mayor parte del tiempo. La separación desató la furia del sujeto, que no aceptó el final del vínculo y decidió buscarla para exigirle “explicaciones”.

Investigaciones preliminares revelan que Aliakseyeu logró ubicar la dirección de la mujer y permaneció oculto hasta que ella apareció. Fue entonces cuando la confrontó de manera violenta, amenazándola con un arma punzocortante y causándole heridas en el antebrazo. Acto seguido, la arrojó al piso y la golpeó repetidamente.

La agresión escaló aún más, el atacante sacó una rasuradora y le cortó grandes mechones de cabello a la joven, en un acto de humillación y sometimiento. En un momento de descuido, la víctima logró escapar y correr en busca de ayuda, lo que permitió que agentes locales intervinieran rápidamente.

Aliakseyeu fue detenido de inmediato y trasladado a una comisaría del condado, donde enfrenta una larga lista de cargos, entre ellos intento de asesinato. Las autoridades trabajan ahora en el proceso judicial mientras la comunidad expresa indignación ante el brutal ataque que pudo haber terminado en tragedia.

Mira la programación en Red Uno Play