Magistradas electas piden activar alerta migratoria contra los cinco 'autoprorrogados'

Las magistradas electas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Verónica Prudencio y María Laura Villca, presentaron ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca una solicitud para activar alerta migratoria contra los cinco magistrados denominados “autoprorrogados”, quienes actualmente enfrentan una denuncia penal.

Los denunciados son: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.

La petición forma parte de la denuncia interpuesta por presuntos delitos de acoso político y falsedad ideológica. Según el documento, la solicitud se enmarca en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, como parte de las diligencias que busca impulsar la investigación.

En su argumentación, las magistradas advierten que los denunciados “tienen las facilidades para abandonar el país sin responder a la justicia”, debido a su condición de autoridades del TCP, el acceso a pasaportes diplomáticos y la disponibilidad de recursos económicos que, según sostienen, podrían facilitar una eventual fuga.

Además, citan el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, que establece el peligro de fuga como criterio para ordenar medidas restrictivas. Ese artículo señala que se debe considerar las “facilidades para abandonar el país o permanecer oculto”.

Por ello, solicitaron que el Ministerio Público emita el requerimiento correspondiente al Director General de Migración (Digemig) para activar la alerta migratoria contra los cinco magistrados implicados.

La semana pasada, la Fiscalía de Chuquisaca admitió, este viernes, la denuncia presentada por dos magistradas del TCP en contra de los jueces que permanecen en funciones tras una ampliación de mandato indefinido.

