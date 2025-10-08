Autoridades del Órgano Judicial respaldan acción del TSJ contra magistrados autoprorrogados

Las máximas autoridades que conforman el Órgano Judicial expresaron este miércoles su respaldo institucional a la acción iniciada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La decana del TSJ, Rosmery Ruiz, afirmó que las determinaciones asumidas por el presidente del máximo tribunal ordinario, Romel Saucedo, se enmarcan plenamente en la legalidad y en la defensa de la institucionalidad democrática.

“Respaldamos las decisiones asumidas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia con relación a los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Las decisiones siempre fueron asumidas en el marco de la institucionalidad, en el marco de la legalidad”, declaró Ruiz.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, remarcó que la posición del Órgano Judicial no responde a intereses personales, sino al compromiso institucional de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

“Esta no es una posición personal, sino institucional y de respeto a los derechos fundamentales y a la institucionalidad democrática del país. No estamos más que exigiendo el cumplimiento de la ley. Rechazamos cualquier comentario de que estuvieran peleadas instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental con el Tribunal Constitucional Plurinacional”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente del TSJ presentara una denuncia penal contra cinco magistrados del TCP por los presuntos delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, en el marco del debate nacional sobre la continuidad de las autoridades judiciales cuyos mandatos fenecieron a inicios de año.

