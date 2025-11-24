Tres policías terminan en la cárcel tras ser acusados de extorsionar a mineros en La Paz

Tres policías fueron enviados a prisión preventiva tras ser acusados de extorsionar a dos comerciantes de oro y de portar armas y droga en un vehículo en La Paz.

El hecho ocurrió el 21 de noviembre, cuando los mineros, luego de realizar una venta de oro, fueron interceptados por los uniformados mientras trasladaban una suma considerable de dinero. En lugar de llevarlos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), como les indicaron, los agentes habrían aprovechado el trayecto para exigirles dinero.

Las víctimas denunciaron el hecho y, tras un operativo, la Policía capturó a Néstor J. C., de 42 años, en cuyo vehículo se encontraron dos pistolas, 79 sobres de cocaína y bolsas de marihuana. Posteriormente, fueron detenidos Juan B. B. y Freddy R. M., también implicados en el caso.

Los tres imputados recibieron detención preventiva por cinco meses. Uno fue enviado al penal de San Pedro y los otros dos a la cárcel de Patacamaya, mientras se desarrolla la investigación.

La Policía informó que enfrentan cargos por extorsión, cohecho pasivo y tenencia agravada de sustancias controladas. El caso fue remitido también a la Fiscalía Policial y a la Dirección de Investigación Disciplinaria y Procedimientos Internos (Didipi) para su revisión administrativa.

“La investigación nos va a determinar cuál era el origen y para qué utilizaban esta droga dentro del vehículo”, declaró el general Walter Sosa, director nacional de la Felcc.

