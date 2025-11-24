Policía identifica a autores del violento ataque a jefatura en Patacamaya

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Walter Sosa, informó que seis personas fueron identificadas como las principales responsables del ataque a la jefatura policial de Patacamaya, ocurrido casi a la medianoche del viernes.

“Hemos identificado a seis personas en el trabajo de investigación realizado por el comando regional de la FELCC en Sica Sica”, declaró Sosa en conferencia de prensa.

El incidente se produjo cuando una muchedumbre atacó el recinto policial con piedras y palos, intentando ingresar. Como consecuencia, seis policías resultaron heridos, algunos con lesiones que requirieron suturas. Además, varios vidrios del edificio quedaron destrozados y se reportó el robo de armamento oficial.

El ataque se vincula a un operativo policial en el que se aprehendió a un hombre que viajaba con una menor de edad, quien fue rescatada y trasladada a la Policía Rural y Fronteriza.

Sosa aclaró que el caso no está relacionado con trata de personas, sino con actividades de contrabando:

“Estas personas podrían haber realizado tareas de ‘loreo’, es decir, alertar sobre operativos policiales para facilitar el contrabando en la zona”, explicó.

La investigación continúa mientras la Policía busca detener al resto de los implicados y asegurar el armamento robado.

