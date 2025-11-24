Cochabamba en alerta: nuevas lluvias y riesgos de inundaciones

La Gobernación de Cochabamba y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertan que continuarán las fuertes precipitaciones en el departamento, y solicitan a los municipios activar planes de prevención para evitar desbordes e inundaciones.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Dora Claros, informó que se han realizado trabajos de coordinación con técnicos municipales para prevenir emergencias derivadas de las intensas lluvias, propias de esta época del año.

“La Unidad de Gestión de Riesgos ha estado capacitando para identificar zonas de riesgo y asumir tareas preventivas, no solo enfocarse en la atención de emergencias”, señaló Claros.

Entre las zonas vulnerables a inundaciones se encuentran: el Trópico de Cochabamba, el Cono Sur, la Región Andina y la Región Metropolitana Kanata en Valle Bajo. Además, se identificaron cuencas y ríos que suelen generar desbordes, como la cuenca Arque-Tapacarí, el río Rocha y el río Mizque, especialmente en el Trópico.

Por su parte, Erick Sosa, responsable del Senamhi en el departamento, indicó que las lluvias continuarán durante las próximas semanas, manteniendo activas las alertas hidrológicas. Además, se coordina con Defensa Civil y municipios para activar planes de emergencia de forma inmediata.

“Hemos tenido problemas de inundación en varios puntos del departamento, especialmente en el Trópico y el Cono Sur, con crecida de ríos. Las alertas hidrológicas siguen vigentes hasta mañana”, afirmó Sosa.

El monitoreo del clima se realiza mediante 70 estaciones meteorológicas, de las cuales 23 corresponden a la Gobernación, lo que permite un seguimiento constante del comportamiento de ríos y lluvias.

Recientemente, las lluvias provocaron desbordes e inundaciones en el Trópico de Cochabamba y el municipio de Pojo, donde la Gobernación entregó ayuda humanitaria y desplegó maquinaria pesada para asistir a las familias afectadas.

Mira la programación en Red Uno Play