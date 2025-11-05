Triste final del gato fiel que nunca abandonó la tumba de su dueño

[Video] El felino, conocido como el “Hachiko ruso” por su lealtad inquebrantable, pasó siete años sobre la tumba de su dueño en Daguestán.
05/11/2025 10:36
Un gato pelirrojo, conocido popularmente como el “Hachiko ruso”, murió este sábado en Rusia tras haber pasado siete años sobre la tumba de su dueño. El animal, símbolo de fidelidad y ternura, será enterrado junto a su amo.
El apodo hace referencia a Hachiko, el célebre perro japonés que, tras la muerte de su dueño, acudió durante nueve años a esperarlo en una estación de tren. De manera similar, este gato permaneció fiel a la tumba de su propietario en un cementerio de Majachkalá, capital de la república de Daguestán, pese a los reiterados intentos de los vecinos por adoptarlo.
En febrero, voluntarios lo trasladaron a San Petersburgo para tratar las enfermedades que había contraído viviendo a la intemperie. “Gracias a los esfuerzos de personas solidarias, ‘Hachiko’ pudo sentir amor y cuidado; durante dos meses vivió como un gato doméstico común y corriente”, informó una organización sin fines de lucro dedicada al rescate animal, citada por RT.
El felino será enterrado junto a la tumba de su dueño, al que nunca quiso abandonar.
Video:
