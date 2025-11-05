Triste final del gato fiel que nunca abandonó la tumba de su dueño

Un gato pelirrojo, conocido popularmente como el “Hachiko ruso”, murió este sábado en Rusia tras haber pasado siete años sobre la tumba de su dueño. El animal, símbolo de fidelidad y ternura, será enterrado junto a su amo.

El apodo hace referencia a Hachiko, el célebre perro japonés que, tras la muerte de su dueño, acudió durante nueve años a esperarlo en una estación de tren. De manera similar, este gato permaneció fiel a la tumba de su propietario en un cementerio de Majachkalá, capital de la república de Daguestán, pese a los reiterados intentos de los vecinos por adoptarlo.

En febrero, voluntarios lo trasladaron a San Petersburgo para tratar las enfermedades que había contraído viviendo a la intemperie. “Gracias a los esfuerzos de personas solidarias, ‘Hachiko’ pudo sentir amor y cuidado; durante dos meses vivió como un gato doméstico común y corriente”, informó una organización sin fines de lucro dedicada al rescate animal, citada por RT.

El felino será enterrado junto a la tumba de su dueño, al que nunca quiso abandonar.

