Jonathan Bailey rompe barreras y se corona como el hombre más sexy del mundo

El actor británico Jonathan Bailey, protagonista de películas como Wicked y de la exitosa serie Bridgerton, fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo en 2025, convirtiéndose en el primer hombre abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento.

Bailey, de 37 años, sucede a los actores John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

Un reconocimiento histórico

People destacó que el intérprete se ha convertido en una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, “rebosante de encanto, ingenio y una apariencia casi injustamente atractiva”.

Bailey adelantó la noticia el lunes por la noche durante su participación en The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, donde calificó el nombramiento como “el honor de su vida”.

El título de “hombre más sexy” se entrega desde 1985, cuando Mel Gibson fue el primer galardonado.

Más allá del galardón

En la entrevista con People, Bailey reveló que su primer “crush” famoso fue el príncipe Eric de La Sirenita. La revista también recordó que en 2024 fundó su propia organización benéfica, The Shameless Fund, dedicada a apoyar a la comunidad LGTBQ+.

“Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede. El sector LGTB está bajo una amenaza inmensa, así que ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia y ver un potencial con el que solo podía soñar”, expresó el actor.

Bailey contó que le comunicaron la noticia a comienzos del año, mientras interpretaba Ricardo II, de Shakespeare, en Londres. “No fue difícil guardar el secreto”, bromeó. “La gente no te va preguntando: ‘¿Eres el hombre más sexy del mundo?’”.

También confesó que sus amigos serán los más sorprendidos:

“Estarán furiosos porque no se los conté, pero luego gritarán de alegría. Ellos me han visto crecer, conocen mis verdades y mis secretos”.

En el reportaje fotográfico, Bailey aparece en la playa junto a su perro Benson, y asegura sentirse “increíblemente afortunado”. Además, mencionó que le gustaría ser padre “si los planetas se alinean”.

Entre sus próximos estrenos destaca la segunda parte del musical Wicked: For Good, que llegará a los cines estadounidenses el 21 de noviembre, donde interpreta al príncipe Fiyero.

Imagen captura RR.SS.

