Sucre afina seguridad y protocolo para entrega de credenciales a Rodrigo Paz y Edmand Lara

La Policía Boliviana desplegará más de 600 efectivos para garantizar la seguridad durante el acto de entrega de credenciales a los mandatarios electos Rodrigo Paz y Edmand Lara, que se llevará a cabo este miércoles en la Casa de la Libertad de Sucre.

El comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, general Juan Román, informó que se diseñó un plan de seguridad integral que contempla acciones antes, durante y después del evento, el cual contará con la participación de alrededor de 400 invitados.

“Tenemos personal de seguridad designado para el aeropuerto, el recorrido, la plaza principal, los tres anillos de seguridad y el interior de la Casa de la Libertad. Se desplegarán servicios policiales integrales de orden y seguridad, prevención, auxilio, mantenimiento y restablecimiento del orden público, además de búsqueda y localización de artefactos explosivos”, explicó Román.

El operativo se extenderá desde el aeropuerto Alcantarí hasta el centro histórico de Sucre, con el fin de garantizar la seguridad tanto de las autoridades electas como de los asistentes.

Asimismo, se habilitará el ingreso del público en general, aunque los asistentes deberán someterse a controles de seguridad.

“Por el sector de la calle Audiencia y Nicolás Ortiz se permitirá el ingreso del público, pero de manera controlada, ordenada y verificada. Pedimos a la población colaborar con el personal del Órgano Electoral Plurinacional y la Policía durante las revisiones”, señaló el jefe policial.

Mira la programación en Red Uno Play