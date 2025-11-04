TEMAS DE HOY:
Policial

Macabro hallazgo en Caranavi: cuerpo sin vida fue encontrado a orillas del río Yara

El cuerpo fue encontrado la mañana del martes, cerca del puente Batallón. La Policía investiga las causas del deceso.

Silvia Sanchez

04/11/2025 16:31

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Vecinos del municipio de Caranavi, en el norte del departamento de La Paz, realizaron un macabro hallazgo la mañana de este martes: un cuerpo sin vida fue encontrado a orillas del río Yara, a la altura del puente Batallón.

Tras el aviso de los comunarios, efectivos policiales acudieron al lugar y realizaron el levantamiento legal del cadáver, que fue trasladado a la morgue para la autopsia médico legal, con el fin de determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo con el informe preliminar, los funcionarios policiales iniciaron las investigaciones y tomaron declaraciones a las personas que encontraron el cuerpo. Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aguardan los resultados de la autopsia para esclarecer las circunstancias del hecho.

