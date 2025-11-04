Capturan al autor confeso del feminicidio de una policía en Potosí: se escondía bajo un puente

El autor confeso del feminicidio de la suboficial de Policía Wendy Machicado fue capturado en Potosí, tras varios días de intensa búsqueda. El hombre, identificado como Aldo Marcelo C. D., fue hallado escondido debajo de una alcantarilla de la avenida Tinku, donde se refugiaba junto a personas en situación de calle.

El operativo se realizó al mediodía del lunes, con la participación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Fiscalía Departamental de Potosí, que lograron dar con su paradero y ejecutar la orden de aprehensión.

Según el reporte fiscal, el detenido no presentaba aliento alcohólico al momento de su captura y fue trasladado a dependencias policiales para prestar su declaración.

En su testimonio inicial, confesó haber quitado la vida a la oficial, aunque intentó justificar su accionar.

“Se ha logrado su aprehensión y, tras esto, revela que consumieron bebidas alcohólicas y se habría generado una discusión. Según refiere el aprehendido, esto desencadena en que le quita la vida”, informó el fiscal departamental Gonzalo Aparicio.

El sospechoso fue identificado a través de imágenes de cámaras de seguridad, que lo ubicaron como la última persona que tomó contacto con la víctima en su vivienda.

La suboficial Wendy Machicado, de 47 años, fue hallada sin vida en su habitación, con signos de violencia. El informe forense determinó que murió por asfixia por sofocación, entre la 01:00 y las 02:00 del domingo 26 de octubre.

La víctima desempeñaba funciones como personal de seguridad en la Fiscalía Departamental de Potosí. Su muerte generó gran conmoción entre sus colegas y en la institución policial.

