[IMÁGENES FUERTES] Estudiante en coma tras ser atropellada por un trufi en Santa Cruz

Una estudiante menor de edad permanece en estado crítico tras ser atropellada por un trufi en la intersección de la avenida Virgen de Luján, ocurrido el pasado lunes 3 de noviembre.

La adolescente fue trasladada de inmediato a un centro asistencial y permanece en terapia intensiva bajo coma inducido, debido a un grave golpe en la cabeza que pone en riesgo su vida.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a la adolescente cruzando la calle cuando el trufi, que doblaba la esquina, la impacta violentamente, proyectándola varios metros.

La familia de la víctima denunció que el conductor del minibús solo aportó menos de Bs 3.000 para cubrir los gastos médicos, y que actualmente permanece en libertad tras su audiencia de medidas cautelares, decisión que generó indignación entre los familiares.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

