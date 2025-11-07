Caminar distraído casi le cuesta la vida: adulto mayor sobrevive tras ser arrollado por un traíler

Un video difundido en redes sociales muestra un accidente impactante en el que un adulto mayor fue arrollado por una tractomula mientras caminaba distraído con su teléfono celular.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran que el incidente ocurrió cuando el vehículo pesado realizaba maniobras en reversa y embistió al hombre, sin que el conductor advirtiera su presencia.

El adulto mayor quedó atrapado entre las cuatro llantas traseras del tráiler mientras este continuaba su trayecto, lo que generó momentos de angustia entre los vecinos del sector. Varias personas corrieron a alertar al conductor y lograron detener el vehículo a tiempo.

De acuerdo con el video, al menos seis personas participaron en las labores de rescate, logrando sacar al hombre de debajo del tráiler en un esfuerzo conjunto. Tras ser liberado, permaneció tendido en el suelo mientras los vecinos que lo auxiliaron contactaban a las autoridades y a los servicios de emergencia.

Pese a la gravedad del accidente, el hombre sobrevivió y fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció internado y recibió atención médica especializada.

