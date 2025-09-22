TEMAS DE HOY:
Santa Cruz bajo el agua: torrencial lluvia anega calles y complica el transporte

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que la lluvia responde al ingreso de un frente frío leve, que se extenderá hasta el jueves 25, con temperaturas en descenso: 18 °C en la capital cruceña, 7 °C en los Valles, 10 °C en Cordillera y 17 °C en la Chiquitania.

Charles Muñoz Flores

22/09/2025 12:27

Santa Cruz anegada tras torrencial lluvia. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Santa Cruz de la Sierra amaneció este lunes anegada tras una torrencial lluvia que comenzó antes de las 06:00. Con una temperatura de 21 °C y vientos del sur, la capital cruceña pasó de soportar jornadas sofocantes, con hasta 40 °C la semana pasada, a enfrentar el colapso de calles y canales de drenaje por la precipitación.

Las zonas más afectadas fueron la Pampa de la Isla, la avenida Mutualista en el octavo anillo, la avenida 2 de Agosto, además de la Radial 26 y 27 y el tercer anillo externo, a la altura de la avenida Busch. En todos estos puntos, vecinos reportaron calles convertidas en ríos, vehículos varados y dificultades de circulación.

En algunos sectores, el agua cubrió los canales de drenaje, lo que impide distinguir la vía de los cauces y agrava la inseguridad vial. El arrastre de basura —bolsas, botellas y plásticos— taponó los desagües y aceleró el desborde de las aguas.

El transporte público y privado también se vio seriamente afectado. Muchos motorizados pequeños quedaron detenidos en medio del agua, reduciendo la oferta de servicios por aplicación y elevando las tarifas. En paradas de buses y trufis, usuarios esperaban durante largos minutos a que llegue algún vehículo en condiciones de circular.

En barrios cercanos a los canales principales, los vecinos temen el ingreso del agua a sus viviendas, una situación que ya se repite en algunos sectores de la ciudad, donde familias denuncian daños en pertenencias y muebles.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que la lluvia responde al ingreso de un frente frío leve, que se extenderá hasta el jueves 25, con temperaturas en descenso: 18 °C en la capital cruceña, 7 °C en los Valles, 10 °C en Cordillera y 17 °C en la Chiquitania. Desde el viernes, en cambio, se espera un repunte del calor con fuertes vientos.

Mientras tanto, Santa Cruz permanece en alerta, con la ciudadanía enfrentando calles anegadas, transporte reducido y el desafío recurrente de un sistema de drenaje que no da abasto frente a cada lluvia intensa.

