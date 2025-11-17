Emergencia en Samaipata: El 80% de las viviendas en Achira quedaron afectadas tras desborde del río

La ABC informó que el tráfico vehicular en la ruta antigua Santa Cruz – Cochabamba, específicamente en el tramo La Angostura – Bermejo – Samaipata, estará suspendido hasta el miércoles.
La intensa lluvia y el desborde del río provocaron enormes daños en la comunidad Achira, municipio de Samaipata, donde se reportó que el 80% de las viviendas fueron afectadas.
El panorama, luego de que cesara la lluvia, es desolador y se habla de cuantiosos daños económicos.
Representantes del municipio llegaron hasta el lugar para hacer una evaluación. Hasta el momento se contabilizan 10 casas completamente afectadas y varias presentan significativos daños materiales.
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Santa Cruz, informó este lunes el corte total del tráfico vehicular en la ruta antigua Santa Cruz – Cochabamba, específicamente en el tramo La Angostura – Bermejo – Samaipata, debido a un hundimiento de plataforma en el kilómetro 68 y una mazamorra en la comunidad de Achira, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias.
Samaipata afronta una situación de emergencia con varias comunidades afectadas y turistas varados debido al corte carretero, mientras el Gobierno Municipal solicitó apoyo de Defensa Civil con un helicóptero para reforzar las tareas de rescate y evacuación.
