Impresionante turbión en el puente de Tarumá genera preocupación en varias comunidades

Un fuerte turbión llegó la mañana de este lunes el puente de Tarumá, en el municipio de El Torno, provocando preocupación entre las comunidades cercanas. El río Piraí, principal afluente de la zona, registró una crecida importante que ya afecta a poblaciones como San José, Tiquipaya, Limoncito y otras comunidades del municipio.

Según los vecinos, la fuerza del agua es impresionante y peligrosa, dificultando el tránsito vehicular y afectando la infraestructura vial de la zona.

“Realmente impresionante, hacía mucho tiempo que no vemos una crecida tan grande y peligrosa para la comunidad de más abajo”, relató un comunario.

El Searpi habían emitido alertas por las lluvias intensas de las últimas horas y la posibilidad de crecidas en los ríos de los Valles cruceños. En respuesta, se han movilizado ayudas hacia las comunidades más vulnerables y los conductores extreman precauciones al transitar por las carreteras afectadas.

El panorama preocupa a los vecinos, quienes temen que la situación se agrave si las lluvias continúan. Por ahora, las comunidades permanecen en alerta y se mantienen monitoreando el nivel del río Piraí y otros afluentes de la región.

