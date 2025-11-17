La carretera antigua que conecta Santa Cruz con los Valles cruceños quedó totalmente inhabilitada esta mañana debido a daños graves en la capa asfáltica y deslizamientos de tierra en el kilómetro 70, antes de llegar a Bermejo.

Una imagen de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) muestra los daños en la vía. Además, según videos que circulan en redes sociales, se observa a personas caminando sobre los restos del camino, mientras la capa asfáltica ha cedido casi en su totalidad. La zona afectada, conocida como Pampa Grande, en Mataral, también registró la caída de árboles y bloques de tierra, lo que complica el tránsito vehicular.

El colapso se produce luego de las fuertes lluvias y vientos huracanados que afectaron la región la madrugada de este lunes, provocando también el rebalse de una represa en Samaipata. Hasta el momento, no se reportan heridos, pero la interrupción del paso ha dejado a cientos de viajeros varados y a la población local en completa incertidumbre.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció que se trabaja en un plan de contingencia para restablecer el tránsito lo antes posible hacia los Valles cruceños.

De acuerdo con un reporte de la ABC, se registran lugares intransitables donde el tráfico se encuentra cerrado:

Samaipata (Fin Doble Vía) - Cuevas (1er Puente)

Sector: Achira

Achira Evento: Obstrucción del tráfico por escombros

Obstrucción del tráfico por escombros Tipo de carretera: Asfaltada

Asfaltada Horario: Por la mañana

Por la mañana Corte de tránsito: Hasta nuevo aviso

Hasta nuevo aviso Restricción: No circular

No circular Tipo de vehículos afectados: Todo tipo de vehículos

Todo tipo de vehículos Alternativa de circulación: No disponible

No disponible Clima: Nublado

Nublado Trabajos en curso: Mantenimiento de la vía con equipo pesado

