El hecho se produce luego de las fuertes lluvias y vientos huracanados que afectaron la región la madrugada de este lunes, provocando también el rebalse de una represa en Samaipata.
17/11/2025 11:35
La carretera antigua que conecta Santa Cruz con los Valles cruceños quedó totalmente inhabilitada esta mañana debido a daños graves en la capa asfáltica y deslizamientos de tierra en el kilómetro 70, antes de llegar a Bermejo.
El colapso se produce luego de las fuertes lluvias y vientos huracanados que afectaron la región la madrugada de este lunes, provocando también el rebalse de una represa en Samaipata. Hasta el momento, no se reportan heridos, pero la interrupción del paso ha dejado a cientos de viajeros varados y a la población local en completa incertidumbre.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció que se trabaja en un plan de contingencia para restablecer el tránsito lo antes posible hacia los Valles cruceños.
Samaipata (Fin Doble Vía) - Cuevas (1er Puente)
