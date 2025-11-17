TEMAS DE HOY:
Menor ebrio conducción temeraria Robo de motocicleta

16ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Colapsa la capa asfáltica y cierran la carretera a los Valles cruceños antes de Bermejo

El hecho se produce luego de las fuertes lluvias y vientos huracanados que afectaron la región la madrugada de este lunes, provocando también el rebalse de una represa en Samaipata.

Charles M. Flores

17/11/2025 11:35

Colapsa carretera antigua entre Santa Cruz y Cochabamba. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La carretera antigua que conecta Santa Cruz con los Valles cruceños quedó totalmente inhabilitada esta mañana debido a daños graves en la capa asfáltica y deslizamientos de tierra en el kilómetro 70, antes de llegar a Bermejo.

Una imagen de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) muestra los daños en la vía. Además, según videos que circulan en redes sociales, se observa a personas caminando sobre los restos del camino, mientras la capa asfáltica ha cedido casi en su totalidad. La zona afectada, conocida como Pampa Grande, en Mataral, también registró la caída de árboles y bloques de tierra, lo que complica el tránsito vehicular.

El colapso se produce luego de las fuertes lluvias y vientos huracanados que afectaron la región la madrugada de este lunes, provocando también el rebalse de una represa en Samaipata. Hasta el momento, no se reportan heridos, pero la interrupción del paso ha dejado a cientos de viajeros varados y a la población local en completa incertidumbre.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció que se trabaja en un plan de contingencia para restablecer el tránsito lo antes posible hacia los Valles cruceños.

De acuerdo con un reporte de la ABC, se registran lugares intransitables donde el tráfico se encuentra cerrado:

Samaipata (Fin Doble Vía) - Cuevas (1er Puente)

  • Sector: Achira
  • Evento: Obstrucción del tráfico por escombros
  • Tipo de carretera: Asfaltada
  • Horario: Por la mañana
  • Corte de tránsito: Hasta nuevo aviso
  • Restricción: No circular
  • Tipo de vehículos afectados: Todo tipo de vehículos
  • Alternativa de circulación: No disponible
  • Clima: Nublado
  • Trabajos en curso: Mantenimiento de la vía con equipo pesado

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD