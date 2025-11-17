Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana provocaron una serie de emergencias en los Valles cruceños, donde el desborde del río en Samaipata y múltiples deslizamientos mantienen intransitable la carretera antigua Santa Cruz–Cochabamba.

“Informar a todos los transportistas que hubo un deslizamiento aquí, en el sector de Cuevas, Samaipata. En todas partes se están deslizando los cerros y cayendo árboles, así que tengan mucho cuidado”, señaló un conductor que grabó, con su celular, la larga fila de vehículos. El video fue difundido por el portal Rocha Comunicaciones.

“Está lloviendo desde Jorochito y El Torno, todo el camino. Por favor, tengan mucho cuidado. Ahora nos encontramos en Cuevas, Samaipata. Un cerro se ha deslizado y ha tapado toda la carretera; no hay paso. La lluvia todavía no cesa”, agregó.

El Comando Provincial de la Provincia Florida emitió este lunes una advertencia a la población que circula por las rutas de la región. Según el reporte oficial, el tramo Angostura – Samaipata – Los Negros presenta numerosos puntos con desprendimientos de tierra, piedra y lodo, lo que ocasionó cierres parciales y totales de la vía.

Viviendas inundadas y familias evacuadas en Samaipata

El desborde del río afectó principalmente a las zonas de Achiras y Cuevas, donde varias viviendas quedaron anegadas. Familiares reportaron que tuvieron que evacuar para evitar riesgos mayores, mientras que el servicio eléctrico sufrió cortes de más de dos horas y actualmente es intermitente, complicando la comunicación y las labores de auxilio.

Vehículos quedaron atrapados por el agua en distintos sectores y algunos caminos vecinales registran daños considerables.

Mazamorra y derrumbes en la carretera antigua a Cochabamba

En la antigua ruta Santa Cruz–Cochabamba, la mazamorra descendió con fuerza durante la madrugada, obligando a transportistas y pasajeros a detenerse. La situación es crítica en el sector de Venadillo, municipio de Mairana, donde un nuevo deslizamiento —ocurrido tras la lluvia torrencial del domingo 16— dejó totalmente bloqueado el paso entre las comunidades de Venadillos y Hierba Buena Militar.

“No hay paso en ningún sentido”, reportaron pobladores que se encuentran en el lugar. La vía está completamente cerrada y se solicita evitar la zona, ya que intentar cruzar incrementa el riesgo de accidentes.

Recomendaciones y llamado a la prudencia

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones mientras continúan las labores de evaluación y atención:

Evitar viajes nocturnos.

Conducir a baja velocidad en sectores inestables.

Respetar señalizaciones y órdenes del personal de emergencia.

Mantener distancia entre vehículos.

Se espera que en las próximas horas maquinaria pesada sea desplazada a los puntos más afectados para restablecer la circulación. Pobladores y transportistas piden una intervención inmediata, para quienes dependen de esta ruta para trabajar y abastecerse.

