¡IMÁGENES SENSIBLES! Atacó a su madre con un machete hasta matarla y dejó gravemente herida a su abuela

Una tragedia familiar se registró en el distrito de Saltur, en la provincia de Zaña, cuando un hombre apodado “El Toñito” atacó a su madre con un machete, causándole la muerte, y dejó a su abuela gravemente herida.

Según reportes de vecinos, el agresor sería consumidor de drogas. La abuela, que presentaba signos de vida, fue trasladada de inmediato a un centro de salud local a bordo de un patrullero policial de la Comisaría de Saltur.

Las autoridades llegaron al lugar tras recibir la alerta de los vecinos, quienes indicaron que el hombre cometió el ataque sin mediar provocación aparente. La policía se encuentra investigando los motivos del crimen y los antecedentes del agresor.

IMÁGENES SENSIBLES:

Mira la programación en Red Uno Play