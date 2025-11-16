Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida principal de Obligado, departamento de Itapúa, cuando una motocicleta embistió a dos mujeres que intentaban cruzar la calle.

Según el informe policial, la motocicleta estaba a cargo de Daniel Ortiz, de 18 años, y chocó contra Evelyn Benítez (39) y M.A. (17). Cámaras de circuito cerrado captaron el momento exacto del impacto, que generó gran conmoción entre los transeúntes.

Las víctimas fueron rápidamente asistidas por bomberos voluntarios y trasladadas a un sanatorio local, mientras que el conductor de la moto también fue derivado a un centro de salud para recibir atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente, incluyendo la velocidad del vehículo y las condiciones de seguridad vial en la zona, para determinar responsabilidades.

A continuación, el video:

