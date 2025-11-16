TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Terrible accidente! Dos mujeres heridas tras ser embestidas por motocicleta en Itapúa

Cámaras de circuito cerrado captaron el momento exacto del impacto, que generó gran conmoción entre los transeúntes.

Charles M. Flores

16/11/2025 11:44

Dos mujeres heridas tras ser embestidas por motocicleta en Itapúa. FOTO: captura de pantalla.
Itapúa, Paraguay

Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida principal de Obligado, departamento de Itapúa, cuando una motocicleta embistió a dos mujeres que intentaban cruzar la calle.

Según el informe policial, la motocicleta estaba a cargo de Daniel Ortiz, de 18 años, y chocó contra Evelyn Benítez (39) y M.A. (17). Cámaras de circuito cerrado captaron el momento exacto del impacto, que generó gran conmoción entre los transeúntes.

Las víctimas fueron rápidamente asistidas por bomberos voluntarios y trasladadas a un sanatorio local, mientras que el conductor de la moto también fue derivado a un centro de salud para recibir atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente, incluyendo la velocidad del vehículo y las condiciones de seguridad vial en la zona, para determinar responsabilidades.

A continuación, el video:

 

Programación

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

