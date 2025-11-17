Continúa la búsqueda de desaparecidos tras mazamorra en Samaipata

En horas de la tarde de este lunes 17 de noviembre, un equipo de Bomberos llegó hasta Samaipata para realizar la búsqueda de las cinco personas desaparecidas.

Las autoridades del municipio de Samaipata indicaron que, junto a los Bomberos, llegaron ambulancias y maquinarias.

En horas de la mañana, las brigadas del Gobierno Municipal de Samaipata lograron rescatar con vida a dos personas en la comunidad de Achira, luego de que una mazamorra arrastrara a varios pobladores durante la intensa lluvia registrada este lunes.

El alcalde de Samaipata, Eustaquio Casillas, expresó su preocupación, pues aún existen cinco personas reportadas como desaparecidas en el municipio.

