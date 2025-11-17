¡Trágico! Bus se incendia y deja sin vida a 18 integrantes de una familia en Arabia Saudita

La comunidad india está de luto tras uno de los accidentes más mortales que involucran a peregrinos en Arabia Saudita. Un autobús que transportaba a ciudadanos indios que regresaban de realizar el ritual de la Umrah colisionó con un camión cisterna y se incendió por completo cerca de Medina.

La tragedia golpeó particularmente a una familia de Hyderabad (India), que perdió a 18 de sus miembros, abarcando tres generaciones, en el fatal siniestro.

Una familia entera diezmada

Entre las víctimas se encuentran Shaik Naseeruddin, un empleado ferroviario jubilado de 65 años, y su esposa, Akhter Begum, de 60 años. La lista de fallecidos incluye a los dos hijos, dos hijas, yernos, nueras y los diez niños que viajaban con la familia, informa Hindustan Times.

Un pariente, Syed Rashid, quien despidió a la familia en el aeropuerto de Hyderabad el 9 de noviembre antes de su viaje a La Meca, relató con profunda consternación:

“Nunca imaginé que esa sería la última vez que los veía. Les rogué que no viajaran juntos, especialmente con los niños. Al menos algunos habrían sobrevivido si hubieran escuchado”, afirmó Syed.

El balance de la catástrofe

Aunque las autoridades sauditas aún no han emitido un balance oficial consolidado, los informes preliminares indican que el número de víctimas mortales es catastrófico, con estimaciones que sitúan la cifra en al menos 42 a 45 peregrinos indios fallecidos, la mayoría originarios de Hyderabad.

El accidente ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada, a unos 25 kilómetros de Medina. El autobús quedó completamente calcinado, lo que está dificultando enormemente el proceso de identificación de los cuerpos.

Solo se reportó un sobreviviente, identificado como Mohd Abdul Shoiab, quien logró escapar del autobús en llamas rompiendo una ventana y saltando. Está siendo atendido por quemaduras. El grupo de 54 peregrinos partió de Hyderabad el 9 de noviembre y regresaba a Medina tras completar la Umrah, un viaje que debía terminar el 23 de noviembre.

El gobierno estatal ha decidido que, debido a la dificultad de identificación de los cuerpos, estos serán enterrados en Arabia Saudita de acuerdo con los ritos religiosos y se proporcionará una compensación económica a los familiares de los fallecidos. Los familiares de las víctimas se han congregado en Hyderabad exigiendo una investigación exhaustiva sobre las causas de la colisión.

